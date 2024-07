Nintendo disqualifie les vainqueurs des Championnats du monde de Splatoon 3 2024 pour propos racistes

Nintendo vient de prendre une décision importante concernant les Championnats du monde de Splatoon 2024, qui se sont déroulés en avril dernier, en annulant la victoire de la Team Jackpot pour non-respect des règles de la communauté.

Sans véritablement entrer dans les détails, Nintendo a expliqué, dans un message publié sur le compte Twitter officiel Nintendo Versus, avoir été prévenu que "certains membres de la communauté Team Jackpot" avait agi d'une façon qui ne respectait pas les directives communautaires de la société et que donc, la victoire de la Team Jackpot allait être annulée, qu'aucun trophée ne serait remis et que la bannière annonçant leur victoire dans Splatoon 3 serait supprimée..

Evidemment, immédiatement après la publication du message du Nintendo, les fans ont essayé de savoir ce que la firme reprochait exactement à "certains membres de la Team Jackpot" et il n'a pas fallu longtemps pour le deviner.

Comme l'explique un message du forum Reddit, au moins deux membres de la Team Jackpot sont accusés d'avoir tenus des propos racistes sur Twitter dans des tweets exhumés datant de quelques années.

Alors, on ne sait pas si Nintendo a disqualifié la Team Jackpot suite à ces anciens tweets mais devant l'ampleur de la polémique, un des membres de la Team Jackpot a publié un document pour répondre aux allégations, en réfuter certaines et prendre la responsabilité des autres.

Par la suite, le chef d'équipe de la Team Jackpot (non impliqué dans les messages incriminants) a publié un message d'excuse et expliqué que la Team Jackpot allait fatalement être dissoute et que de toute façon, il ne voulait plus en faire partie.

En attendant d'autres développements, retrouvez le message de Nintendo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Il a été porté à notre attention que certains membres de la Team Jackpot, l'équipe ayant récemment remporté le championnat du monde de Splatoon 3, ont agi d’une façon qui ne respectent pas nos directives communautaires en jouant à Splatoon 3. Par conséquent, la victoire de la Team Jackpot sera considérée comme annulée et l’équipe ne recevra pas les trophées associés à l’événement. De plus, la bannière Splashtag commémorant leur victoire dans le jeu sera ajustée via une prochaine mise à jour logicielle. Nintendo se soucie profondément de ses joueurs et de sa communauté, et nous prenons nos responsabilités pour faire respecter nos directives communautaires sérieusement.

Pour rappel, Splatoon 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 9 septembre 2022 . pour plus de détails, lire notre test complet.

