Splatoon 3 s'offre une longue bande-annonce de présentation

Titre majeur de la Nintendo Switch paru le 9 septembre dernier , Splatoon 3 fait la part belle à la compétition entre amis et avec des inconnus dans des batailles de peintures endiablées. Si certains joueurs pointent du doigt l'absence de diversité entre les opus, d'autres ne connaissent pas encore la licence et la découvrent avec ce premier épisode. Afin de présenter le jeu de la manière la plus complète possible, Nintendo France vient de publier une toute nouvelle bande-annonce de 7 minutes faisant le point sur tout ce qui vous attend en jeu. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.

Liquidez vos adversaires en équipe dans Splatoon 3, maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Découvrez une présentation de ce que tout ce que le jeu propose dans cette nouvelle bande-annonce.