Splatoon 3 - Les amiibo des Tridenfer dévoilent leur date de sortie

Nouveau Trio d'animateur de Splatoon 3, Les Tridenfer faisaient la tête de ne pas avoir encore le droit comme pour leurs consœurs des opus précédents à des amiibo dédiés. Le mal est désormais réparé puisque Nintendo vient tout juste d'annoncé 3 nouveaux amiibo aux couleurs de Pasquale, Angie et Raimi. Comme d'habitude avec les amiibo de la gamme Splatoon, il sera possible d'acheter ces 3 amiibo via un pack 3-en-1, ou à l'unité. Côté fonctionnalités, il sera possible de les scanner en jeu pour vous prendre en photo avec ces stars, obtenir de l'équipement exclusif et bien plus ! Si les figurines vous intéressent, elles seront disponibles dans les étals à partir du 17 novembre 2023.

https://twitter.com/NintendoFrance/status/1692177492797423800?s=20