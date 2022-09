Splatoon 3 - Le Salmon Run sera toujours disponible mais gare au Salmonarque

Contrairement à Splatoon 2, dans Splatoon 3 le mode Salmon Run (le mode zombies à la sauce Inkling) sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 . De quoi sustenter M. Ours et vos envies d'œufs de poisson. De plus, un nouvel événement en la présence du Salmonarque en fin de partie pourra intervenir aléatoirement. En triomphant du Salmonarque, vous gagnerez des écailles, une nouvelle monnaie à échanger contre de nouveaux costumes pour habiller vos Inklings. Enfin le "Big Run", aura lieu plusieurs fois par an et vous permettra de défier les Salmonoïdes directement dans la ville.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible dès le 9 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.