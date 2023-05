Splatoon 3 - Le Splatfest spécial The Legend of Zelda se termine par la victoire de la Team Force

A l'occasion de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai prochain, Nintendo a mis en place un Splatfest spécial sur Splatoon 3 le week-end dernier, et s'étant officiellement terminé ce lundi 8 mai. Ce dernier proposait une lutte entre 3 camps : la Force, la Sagesse, et le Courage (références aux 3 symboles de la Triforce). Après une lutte acharné, c'est donc le clan de la Force qui est ressorti victorieux de cette semaine de lutte en ligne à coup de peinture. Espérons que le dénouement soit de meilleure augure dans l'intrigue principale de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

The other teams were unable to stand up to the might of Team Power in the #Splatoon x The Legend of #Zelda Splatfest. Congratulations to the winners and thanks to everyone who took part! pic.twitter.com/KNKrJw05sx