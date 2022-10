Splatoon 3 - Comment quitter une session de matchs privés en pleine bataille ?

Ne vous êtes-vous jamais retrouvés au beau milieu d'une session privée dans Splatoon 3, en plein match et ne sachant pas comment quitter une bataille qui s'éternise (ou qui ne tourne pas en votre faveur) ? Nintendo a la solution pour vous et celle-ci ne nécessite que quelques manipulations.

Voici la procédure : Maintenez les boutons L, R, ZL, ZR et les joysticks gauche et droit enfoncés pendant 3 secondes.

Une procédure simple et qui n'est pas réalisable par hasard lors d'un match. De quoi contenter les joueurs obligés de revenir sur le menu Home de la console pour relancer le jeu et ainsi mettre fin à leur session de matchs privés. Il ne reste plus qu'à Nintendo de mettre à jour le jeu pour ajouter la même procédure lors du lancement de la recherche d'une partie en ligne (avant de trouver un match) pour contenter tout le monde.

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet.