Splatoon 3 dévoile son nouveau mini-jeu Cartes et Territoire

Vous connaissez surement un ou plusieurs jeux qui proposent à un moment donné un mini-jeu qui se révèle être plus addictif que le jeu principal lui-même. Il semblerait que Splatoon 3 soit en passe de proposer un tel mini jeu avec le nouveau mode Cartes & Territoire. Au menu, on aura plus de 150 cartes à collectionner pour jouer en 1 VS 1 à un jeu inspiré des jeux de type guerres de territoire. Chaque carte proposera différentes formes que vous devrez apposer sur un territoire afin d'accumuler de l'énergie pour défaire votre adversaire. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation de ce mode ci-dessous.

Pour rappel, Splatoon 3 est attendu pour le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch.