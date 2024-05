Splatoon 3 fête l'été avec son festival Summer Nights

Après un Splatoween des plus effrayants, un FrostyFest fêtant l'hiver des plus réussi et un SpringFest pour célébrer le printemps des plus festifs, Splatoon 3 récidive pour annoncer l'arrivée imminente de l'été et de sa prochaine saison, la Saison du Soleil 2024.

En effet, dès samedi 1er juin prochain , Splatoon 3 se lancera dans sa toute nouvelle saison avec de nouvelles armes, deux nouvelles cartes et un tout nouveau catalogue. Ensuite, la Saison du Soleil 2024 lancée, nous aurons le plaisir de démarrer sur les chapeaux de roues dès le premier Festival de cette saison avec un Festival spécial Summer Nights qui modifiera l'apparence du jeu et qui vous offrira, comme à chaque fois, de nouveaux équipements via la chaîne annonces de la Nintendo Switch.

L'été s'invite dans les rues de Cité-Clabousse et de Chromapolis à l'occasion du festival Summer Nights qui célébrera le début de la saison du soleil 2024 dans Splatoon 3 ! Restez à l'écoute pour en savoir plus ! pic.twitter.com/RAbvS9gxBa — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 28, 2024

Ces équipements aux couleurs du festival Summer Nights seront bientôt disponibles ! #Splatoon3 pic.twitter.com/UAH3rfrvb9 — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 28, 2024