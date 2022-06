Splatoon 3 - Cheveux, yeux et même sourcils... Les Inklings et les Octalings seront totalement personnalisables

Splatoon 3 s'annonce comme l'épisode le plus profond de la saga, histoire plus développée, nouveautés en pagaille pour les modes de jeux, retours des anciennes fonctionnalités et enfin personnalisation de vos avatars à outrances. Nous avions pu le voir en vidéo, mais cette fois-ci Nintendo vient officiellement de confirmer que vous pourrez désormais personnaliser vos Inklings et vos Octalings jusqu'à leurs sourcils !



De leurs yeux, à leurs coupes de cheveux en passant évidemment par leurs habits, le style de vos calamars préférés prend une toute nouvelle dimension dans ce troisième opus. La personnalisation a toujours fait partie intégrante de la saga mais il semblerait cette fois-ci que les possibilités de créations soient sans limite, de quoi contenter les fans de Splatoon qui ne demandaient que cela. Avez-vous hâte de vous lancer dans l'arène Splatoon 3 ? Ou bien vous lancerez-vous à corps perdu, dès le 9 septembre prochain , dans la création de votre avatar durant de longues heures ?

Dans #Splatoon3, le style des Inklings et des Octalings se perfectionne désormais jusqu'aux sourcils ! pic.twitter.com/yuy9hB4ano — Splatoon France (@Splatoon_FRA) June 29, 2022