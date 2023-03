Splatoon 3 - La troisième saison est de sortie ! Toutes les nouveautés

Fini la Saison du Frimas et place à la Saison des Bourgeons ! Cette troisième saison de Splatoon 3 vient de démarrer et prendra fin le 1er juin prochain ce qui vous laisse 92 jours pour atteindre le niveau 100 de catalogues et ainsi débloquer l'intégralité de ce nouveau catalogue.

La saison des bourgeons vient de démarrer avec l’arrivée de la nouvelle mise à jour gratuite* de Splatoon 3">Splatoon 3, et elle apporte son lot de nouveautés et d’activités qui sauront ravir les Inklings et les Octalings de Cité-Clabousse ! Lisez la suite pour découvrir ce qui vous attend...

Un nouveau Big Run approche !

D’après les prévisions de M. Ours SA, Splatoon 3">le prochain Big Run aura lieu du 4 au 6 mars. Préparez-vous à défendre l’institut Calam’arts de l’invasion salmonoïde... et peut-être aussi du Salmophide, le nouveau Salmonarque qui a été récemment aperçu dans le ciel !

Relevez les défis œuf sup’

Et si le Big Run n’a pas épanché votre soif d’action en coop, les défis œufs sup’ du mode Salmon Run sont là pour vous ! Formez une équipe avec vos amis et affrontez cinq vagues de Salmonoïdes dans un scénario défini que vous pouvez retenter autant de fois que vous voulez pour parfaire votre stratégie et viser le meilleur score possible ! M. Ours SA nous informe que le premier défi œuf sup’ sera organisé en avril, gardez un œil sur Splatoon 3">l’onglet Événements de la page officielle du jeu pour en savoir plus !

Encore plus d’armes

Cette nouvelle saison voit aussi l’arrivée d’une dizaine de nouvelles armes pour liquider à tout-va. Jetez un œil à la vidéo pour les découvrir !

Et qui dit « encore plus d’armes »... dit aussi « encore plus d’armes spéciales » comme le Kraken royal ou le Multi-leurres !

Encore plus de stages

Deux nouveaux stages font leur arrivée cette saison. Les Ruines Um’ami sont un stage inédit... et une destination populaire pour les fans d’histoire !

Splatoon 3 – Les Ruins Um'ami" type="text/html">

Le stage Manta Maria de Splatoon 2 fait quant à lui son retour, attention à ne pas tomber par-dessus bord !

Splatoon 3 – Manta Maria" type="text/html">

Il y a du neuf dans les boutiques !

Les boutiques de Cité-Clabousse ont reçu de nouveaux arrivages pour parfaire votre look comme celui de votre casier... et proposent maintenant neuf articles différents par jour pour vous permettre de trouver votre bonheur !

Nouveau catalogue

Bien évidemment, cette nouvelle saison est aussi accompagnée d’un nouveau catalogue rempli de nouvelles émoticônes, équipements ou encore d’articles à récupérer !

Jouez à Cartes & Territoire en ligne**

Vous pouvez maintenant affronter d’autres joueurs dans Cartes & Territoire ! Rendez-vous à l’étage supérieur du hall ou à la Calamarcade pour créer un salon que vos amis pourront rejoindre pour jouer cartes sur table avec vous. De plus, 23 nouvelles cartes font aussi leur arrivée !

Écoutez vos pistes favorites

Un étrange appareil a fait son apparition dans le hall...

Il s’agit d’un jukebox ! Mettez-y 100 pièces pour changer la musique jouée dans le hall pour vous échauffer sur votre rythme préféré, ou tout simplement vous poser avec Charbitre et apprécier la musique.

Et bien sûr, de nouveaux festivals se préparent !

Restez à l’écoute pour découvrir quels festivals sont à venir au cours de cette nouvelle saison. Et si vous avez acheté le Splatoon 3">pass d’extension pour Splatoon 3, vous pourrez aussi vous rendre à Chromapolis pour voir les Calamazones mettre l’ambiance dans les rues !

