Splatoon 3 - La Guerre Tricolore s'invite dans le dernier opus sur Nintendo Switch

Qui dit nouvel épisode d'une série dit fatalement nouveautés attendues au tournant. Splatoon 3 ne déroge pas à la règle et nous a dévoilé à l'occasion de son Splatoon Direct quelques nouveautés intéressantes comme de nouvelles armes, arènes ou encore ses modes de jeu. Grand classique de la licence, le mode Guerre de Territoire propose depuis le début de l'aventure Splatoon sur Wii U une lutte entre 2 équipes de 4 joueurs devant couvrir un maximum de terrain avec leur encre. L'arrivée de Splatoon 3 et des nouveaux Splatfest à 3 choix de réponse permettent enfin à ce mode d'évoluer pour dévoiler une nouvelle variante : la Guerre Tricolore.

Proposé actuellement à la fin des Splatfests uniquement, ce fameux mode fera ainsi s'affronter 3 équipes de 4 joueurs avec comme objectif d'ancrer le plus de terrain possible. L'équipe arrivant en tête du festival à la fin de l'événement se retrouvera alors au milieu de l'arène où se déroulera le combat, ce qui laissera l'opportunité aux deux autres camps de mener une véritable expédition punitive. En attendant d'avoir plus d'informations sur ce nouveau mode, nous vous laissons (re)découvrir sa présentation ci-dessous.