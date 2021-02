Splatoon 3 recrute un level designer pour rénover ses arènes

Splatoon 3 vient à peine d'être annoncé pour un très vague 2022 et il refait déjà parler de lui via une offre d'emploi sur le site de Nintendo. La firme recherche un level designer pour créer et rénover les arènes du jeu. L'offre d'emploi, spécifique à Splatoon 3 (visible ici) précise que le poste concerne :

des ajustements de gameplay au niveau des armes et des modes de jeux

de rénover des arènes déjà créées, sans toutefois préciser que ces arènes sont celles des jeux précédents ou de toutes nouvelles arènes inédites pour Splatoon 3 qui nécessiterait un regard neuf

qui nécessiterait un regard neuf gérer le placement d'objets (cela peut être des éléments de décor comme des features spéciales sur les cartes)

Pouvons-nous déduire à partir de cette offre d'emploi que le jeu n'en est qu'au début de son développement ? Absolument pas. En effet, les jeux de la licence Splatoon ont un suivi particulier après leur sortie, ce suivi comprend notamment l'ajout régulier durant les deux années qui suivent la sortie d'un titre de nouvelles cartes. Ces cartes ajoutées peuvent être totalement inédites ou peuvent être celles des opus précédents revisitées et dépoussiérées. Il est donc tout à fait possible que cette offre concerne les cartes qui seront ajoutés après le lancement du jeu en 2022 . Il est aussi totalement envisageable que cela concerne la remise au goût du jour des anciennes cartes déjà connues, l'offre est très claire, il s'agit de revisiter des cartes et non de les créer. En somme, nous ne pouvons rien déduire d'autre à partir de cette offre que Nintendo recherche un level designer pour retravailler des arènes du jeu et pour ajuster le gameplay et l'équilibrage du prochain épisode de Splatoon.

Si vous êtes intéressés, que vous parlez japonais et que vous résidez au Japon, vous avez jusqu'au 15 mars pour postuler. Sinon vous pouvez aussi réagir à cet article dans les commentaires ci-dessous !

Source : Nintendo