Splatoon 3 présente sa prochaine saison

Dès le 1er mars prochain à 1 heure du matin (heure de Paris) , la saison en cours (la saison du frimas 2023) prendra fin sur Splatoon 3, il vous reste donc encore environ 16 jours pour compléter vos catalogues. Dès cette date , le jeu débutera sa saison des bourgeons 2024 avec au menu une nouvelle carte le Terminal Roqual, une nouvelle arène de Salmon Run le Colisée Enlisé, de nouvelles armes et un tout nouvel objet qui n'apparaîtra que durant les Festivals, les balles pyrotek dont on ignore encore le fonctionnement. Comme d'habitude, cette saison durera 3 mois et prendra fin le 1er juin prochain . N'hésitez pas à visionner la bande-annonce de cette saison ci-dessous :

La saison des bourgeons 2024 de #Splatoon3 démarre le 01/03.



