Splatoon 3 annonce son prochain Big Run et un tout nouveau Salmonarque

Les chasseurs d'œufs de saumon peuvent se réjouir, la saison 3 de Splatoon 3 qui débute dès le 1er mars ne les a pas oublié ! Le mode Salmon Run s'apprête en effet à accueillir un tout nouveau Salmonarque, le terrifiant Salmophide, qui vient tout juste d'être aperçu dans le ciel de la Cité-Clabousse. De plus, le prochain Big Run aura lieu à l'institut Calam'arts du 4 au 6 mars prochains , de quoi lancer ce tout nouveau Salmonarque avec panache dans la course aux œufs ! De nouveaux équipements en récompense du Salmon Run et à l'effigie de ce mode-ci seront aussi ajoutés avec les nouveautés de cette troisième saison du titre qui prendra fin le 1er juin prochain .

Préparez-vous à défendre l'institut Calam'arts de l'invasion salmonoïde... et peut-être aussi du Salmophide ?