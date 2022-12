Les résultats des Jeux NM d'or 2022 sont tombés ! Venez découvrir les jeux que vous avez choisi d'élire

Le moment est solennel. L'année 2022 est sur le point de nous faire ses adieux, tandis que nous nous dirigeons, non sans tumulte, vers l'année 2023. Une année qui sera, espérons-le, riche en jeux de qualité. Il y a environ deux semaines, l'équipe de Nintendo-Master vous avait présenté les Jeux NM d'or édition 2022, accompagnée de l'inépuisable jofe en tant qu'organisateur principal. Les résultats ayant enfin pris corps, nous vous laissons dès à présent contempler le fruit de vos nombreux votes :

Maintenant que vos yeux (ébahis) ont pu s'imprégner des vainqueurs des différentes catégories, il est temps de passer à la pièce principale, la catégorie suprême désignant le vainqueur suprême : le meilleur jeu de l'année 2022. Vous l'aviez peut-être deviné, vous l'aviez sans doute pressenti, voici le grand vainqueur des Jeux NM d'or 2022 :

Xenoblade Chronicles 3 est donc, selon vous, le meilleur jeu de l'année 2022. Succédant ainsi à Metroid Dread, vainqueur de la précédente édition, en 2021.

Êtes-vous satisfaits des différents résultats ? Vos jeux favoris ont-ils remporté les prix qu'ils méritaient ou estimez-vous que certains autres jeux auraient pu décrocher quelques médailles d'or ? N'hésitez pas à partager avec nous votre opinion dans l'espace commentaire.

Comme nous savons que certains d'entre vous sont curieux de connaître plus en détail le pourcentage obtenu par les différents jeux ayant concouru dans la catégorie Meilleur jeu de l'année 2022, nous vous offrons quelques statistiques pour assouvir votre soif de chiffres :

Xenoblade Chronicles 3: 30,5%

Kirby et le Monde Oublié: 10,5%

Bayonetta 3: 9,4%

Splatoon 3: 7,4%

Pokémon Écarlate / Violet: 5,3%

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope: 3,2%

Live A Live: 3,2%

Aucun (vote blanc): 13,9%

Autres jeux : n'ont obtenu qu'une voix ou deux

Comme vous le savez maintenant, vous pouvez retrouver l'article de blog original de jofe en cliquant ici .

Ainsi s'achève les Jeux NM d'or édition 2022. Avec plus d'une centaine de votants, nous pouvons affirmer sans crainte que le concours aura su captiver, ou du moins intriguer, de nombreuses âmes passionnées de jeu vidéo et de Nintendo voguant sur notre site. Nous vous en remercions avec la plus grande sincérité, car c'est vous, membres de Nintendo-Master, qui permettez de donner vie à ce genre d'événement, et donc au site.

Passez toutes et tous de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, remplies de joie, et surtout, de jeux.