Splatoon 3 dévoile la quatrième vague d'icônes personnalisables sur le Nintendo Switch Online

Après une première vague il y a trois semaines (voir notre article en cliquant ici), puis une seconde il y a deux semaines (voir notre article en cliquant ici) et enfin une troisième vague la semaine dernière (voir notre article en cliquant ici), la fresque d'éléments d'icônes personnalisables estampillés Splatoon 3 est presque complète avec cette quatrième vague d'icônes que vient de dévoiler l'application Nintendo Switch Online.

Comme d'habitude, ces éléments sont disponibles contre quelques points platine et vous permettront de créer vos propres icônes utilisateurs. Ils sont divisés en trois catégories (cadres, personnages et fonds) et ceux de cette semaine seront disponibles jusqu'au vendredi octobre à 1 heure du matin(heure française) .