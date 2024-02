Splatoon 3 fête la victoire du vendredi

La question est-elle vite répondue ? Quel est votre jour du week-end favori ? Plutôt vendredi (équipe jaune), samedi (équipe bleue) ou bien dimanche (équipe rouge/orange) ? Splatoon 3 vient de trancher avec son tout dernier Festival en date qui a eu lieu du samedi 17 février prochain à partir de 1 heure du matin (heure de Paris) et jusqu'au lundi 19 du même mois à 00:59. Et c'est le Vendredi, et donc l'équipe jaune, qui l'a emporté durant cette compétition des plus féroces. Avec un total de 24 points, les participants du vendredi empochent un maximum de super coquillages au nez et à la barbe de ceux du dimanche et leurs 18 points. C'est étrangement l'équipe du samedi qui finit dernière de la compétition avec un total de 15 points.