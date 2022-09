Splatoon 3 - Suite à un bug des joueurs se retrouvent sans leurs récompenses de participation au dernier festival

Les résultats du dernier Festival en date de Splatoon 3 sont tombés ce matin et l'équipe Outils a répondu à la question Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ? au grand damne des équipes Nourriture et Jeux (cliquez ici pour consulter notre article complet). Fiers de cette victoire et enthousiasmé par ce festival endiablé il semblerait que la fête ait tourné au vinaigre pour certains joueurs qui n'ont pas pu recevoir les super coquillages récompensant leurs actions.

En effet, les joueurs ayant voté pour leurs camps durant le festival ont pu rencontrer un bug bloquant leurs récompenses. Ce bug, d'ores et déjà identifié, sera corrigé sous peu selon Nintendo France et les joueurs recevront leurs récompenses dues ultérieurement. Êtes-vous dans ce cas ?

À cause d'un bug, des joueurs de Splatoon 3 ayant voté pendant le festival et consulté les résultats n'ont reçu aucun super coquillage. Un patch corrigera bientôt ce problème, et les joueurs concernés recevront leur récompense. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.