Splatoon x The Legend of Zelda - Les t-shirts du festival collaboratif disponibles en précommande sur le My Nintendo Store

Le Festival collaboratif de Splatoon 3 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura lieu du samedi 6 mai à 2 heures du matin jusqu'au lundi 8 mai à la même heure . Ce festival sera centré sur le choix entre trois options : la Sagesse, le Courage et la Force. Vous devrez choisir une équipe entre la bleue de Zelda, la verte de Link et la rouge de Ganondorf pour défendre vos couleurs.

Une fois que vous aurez choisi votre équipe, vous aurez le privilège de porter un magnifique tee-shirt de festival arborant les couleurs de votre équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que ces tee-shirts sont disponibles dans la vie réelle sur le My Nintendo Store via une précommande. Ils vous sont proposés au prix de 19,99 euros le tee-shirt modèle enfant et 24,99 euros pour les adultes, avec une livraison à 2,99 euros si vous achetez un modèle enfant, la livraison est offerte pour les modèles adultes (car la somme dépasse les 24,99 euros). Pour les précommande, rien de plus simple, suivez ces liens :