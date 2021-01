Encore une rumeur d'un incroyable Nintendo Direct avec un nouveau titre pour le prochain Zelda

Cela faisait longtemps qu'on avait pas eu droit à un (faux) leak de Nintendo Direct (en fait, ça fait juste 15 jours.) Il faut dire que depuis plusieurs mois déjà , on a compris que Nintendo préférait, pour le moment du moins, annoncer ses jeux sur Twitter avec, parfois, quelques évènements spéciaux plutôt que de réunir dans une seule vidéo son programme des mois à venir. Il n'empêche qu'au fond de nous, on veut toujours y croire ! En tant que joueur on espère toujours le "grand frisson" avec une pluie d'annonces délirantes se terminant en apothéose avec une info sidérante ou un trailer de folie.

Dès lors, pas étonnant de découvrir sur 4Chan une nouvelle rumeur d'un super génial Nintendo Direct. Il faut bien nourrir la bête (à moins que ce ne soit "le" bête.) Cette fois-ci on nous prédit un Nintendo Direct pour le 3 février - et pourquoi pas ? Au programme : du lourd.

Un " WarioWare Switch"

Donkey Kong Country: Origins avec le retour de King K. Rool comme grand méchant

avec le retour de King K. Rool comme grand méchant Metroid Prime Trilogy HD, le portage de la trilogie de la Wii

le portage de la trilogie de la Wii Toadette, Daisy et Wario en personnages jouables de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Kirby Galactic Warrior : un Kirby en 3D façon Super Mario 3D World qui sortirait cet été

: un Kirby en 3D façon qui sortirait cet été Le nom du prochain combattant de Smash Bros : Rayman

Un teaser de Metroid Prime 4- mais attention juste un teaser et une fenêtre de sortie lointaine en 2022

Pas de Mother 4 ou de nouveau F-Zero. Et rien sur la Switch Pro... Mais, évidemment un trailer et quelques infos sur le prochain Zelda. On oublie The Legend of Zelda : Echoes of The Past de la dernière rumeur (souvenez-vous) la suite de Zelda : Breath of The Wild s'appellera en fait : The Legend of Zelda: Shadows of the Lost ! Le jeu sortira le 15 octobre mais là encore il faudra patienter pour en apprendre plus sur le jeu car Nintendo nous donnera rendez-vous en juin pour un évènement spécial. Logique.

Et pour ceux qui douteraient de la véracité de cette rumeur, l'auteur, évidemment anonyme (car il en va sûrement de sa vie) fournit une capture d'écran du Direct (forcément de traviole- sinon ça ferait faux ) montrant le fameux titre. On pourrait presque y croire. Dommage qu"available" soit mal orthographié...

Alors que Nintendo nous prépare-t-il pour cette année 2021 ? Aurons nous bientôt des infos sur les nouveaux jeux à venir ? Y retrouverons-nous certains titres de cette liste ? Et quel sera le titre du prochain Zelda ? Il faudra évidemment patienter que Nintendo se décide à lever le voile sur son catalogue 2021...

En attendant n'hésitez pas à partager vos attentes et vos prédictions en commentaires.

Source : 4channel