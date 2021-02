Knockout City Electronic Arts veut nous faire jouer au ballon prisonnier sur Nintendo Switch

Dans une bande-annonce très brisage de quatrième mur, Electronic Arts vient de nous dévoiler le prochain jeu de son label EA Originals au cours du Nintendo Direct. Knockout City revisite le concept du très connu ballon prisonnier pour en faire un "baston prisonnier" vidéoludique. Le jeu nous permettra de terrasser nos adversaires à coup de ballons dans des arènes en tentant de les toucher en pleine tête. Vous pourrez aussi vous transformer vous-même en ballon pour que vos coéquipiers puissent détruire vos adversaires avec votre personnage enroulé sur lui-même.

Annoncé pour le 21 mai prochain sur Nintendo Switch le jeu s'annonce comme cross-plateformes avec du cross-play entre toutes les plateformes. Il est pour l'instant annoncé au prix de 19,99 euros. Seriez-vous tentés par une partie de baston prisonnier ?

