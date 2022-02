Assassin's Creed: The Ezio Collection débarque cette semaine sur Nintendo Switch - Tous les détails

Lors du Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver toutes les infos ICI) l'arrivée cette semaine d'Assassin's Creed: The Ezio Collection a été officialisée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au programme les campagnes en solo de trois titres phares de la licence d'Ubisoft : Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations avec en prime deux courtes vidéos. Retrouvez ci-dessous une vidéo et quelques images d'Assassin's Creed: The Ezio Collection qui sera disponible sur l'eShop le 17 février prochain au prix de 49,99€ .

Découvrez la célèbre franchise de jeux primés avec Assassin's Creed®: The Ezio Collection ! Incarnez Ezio Auditore da Firenze, le Maître Assassin le plus renommé et le plus emblématique.

Assassin's Creed®: The Ezio Collection comprend les campagnes en solo et tous les DLC en solo de trois jeux : Assassin's Creed® II, Assassin's Creed® Brotherhood et Assassin's Creed® Revelations, ainsi que deux courtes vidéos. Préparez-vous à vivre - ou revivre - l'intégralité de la saga d'un Maître Assassin.

Poursuivez la voie des Assassins afin de venger la trahison dont a été victime votre famille. Parcourez l'Italie de la Renaissance, au XVe siècle, et devenez le dirigeant le plus légendaire de la Confrérie avant de vous lancer dans une quête de connaissance et de découvrir la vérité à propos du Crédo.

Assassin's Creed®: The Ezio Collection comprend des fonctionnalités améliorées propres à la console Nintendo Switch, dont les vibrations HD, mais aussi bien d'autres encore.