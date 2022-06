gamescom 2022 : Nintendo ne sera pas présent à Cologne

A priori, Nintendo ne sera pas présent au Summer Game Festival, l'évènement de Geoff Keighley qui remplace, d'une certaine façon l'E3 (et que vous pourrez suivre en direct ce jeudi.) Une absence logique puisqu'on espère que Nintendo diffusera comme (pratiquement) chaque année en juin, un nouveau Nintendo Direct quelques jours après... Mais Nintendo vient d'annoncer qu'il ne sera pas non plus présent à l'autre évènement de l'été : la gamescom qui se déroule du 24 au 28 août à Cologne en Allemagne. Dans un communiqué officiel, la société a fait savoir que même si la gamescom était "un événement central dans le calendrier des événements de Nintendo", elle ne ferait malgré tout, "après mûre réflexion", pas le déplacement . Pour autant, Nintendo précise que la société sera présente tout l'été en Allemagne dans de nombreux autres évènements. Retrouvez le communiqué de Nintendo of Europe ci-dessous.

"La Gamescom est un événement central dans le calendrier des événements de Nintendo. Cette année, cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à Cologne. Au lieu de cela, les joueurs peuvent essayer les jeux pour Nintendo Switch dans le cadre de nombreux événements dans toute l'Allemagne. Les événements précédemment planifiés comprennent des roadshows avec notre airstreamer et notre bulli, par exemple dans des lieux tels que le SWR Summer et le Stuttgart Children's and Youth Festival. Pour les fans du Japon et de jeux vidéo, nous avons décidé de participer au Main Matsuri Japan Festival à Francfort ainsi qu'au DoKomi à Düsseldorf et à l'Animagic à Mannheim. D'autres arrêts et promotions sont prévus. Nous sommes impatients de revoir nos fans lors de nombreux événements régionaux.