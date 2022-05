Le Fonds d'investissement public saoudien devient le cinquième actionnaire de Nintendo

L'Arabie saoudite souhaite se lancer dans l'industrie de contenus numériques et en attendant que cela arrive investit en masse dans les sociétés de jeux vidéo. Ainsi, on apprend aujourd'hui que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite est entré chez Nintendo avec une participation de 5,01 % . D'après Bloomberg cela fait du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, le cinquième actionnaire de Nintendo . Un investissement qui peut paraître surprenant mais qui intervient après que le même Fonds saoudien ait annoncé, plus tôt dans l'année , sa participation (à plus de 5%) dans deux autres sociétés japonaises de jeux : Capcom et Nexon (fournisseur de jeux en ligne.)

Depuis plusieurs mois , les sociétés de jeux vidéo font l'objet de spéculations et de grosses acquisitions viennent chambouler le marché. Ainsi, SONY a absorbé BUNGIE, le studio derrière HALO et Destiny tandis que Microsoft s'est offert Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars et le groupe Activision Blizzard King pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars - un rachat qui concernait d'ailleurs le Fonds saoudien qui, toujours selon Bloomberg avait investi, à perte, près de 37,9 millions dans des actions d'Activision ...

Alors que signifie ces investissements en série du Fonds saoudien dans les société de jeux japonaises ? Difficile à dire... Un analyste, cité par Bloomberg, pense que c'est peut-être un moyen pour l'Arabie saoudite "d'apprendre du Japon". Pour le moment, Nintendo n'a pas voulu commenter l'investissement saoudien, se contentant de préciser que la société avait été informée de l'arrivée de ce nouvel actionnaire individuel par des reportages.

Source : Bloomberg