Le Playstation Portal n'est pas un concurrent de la Nintendo Switch ou du Steam Deck d'après SONY

Le mois prochain , SONY sort le Playstation Portal qui, à première vue semble surfer sur la vague des machines hybrides initiée par la Nintendo Switch. Cependant, dans une entretien accordé au site de la BBC, Eric Lempel, l'un des boss de SONY a expliqué que le Playstation Portal n'était pas un concurrent de la Nintendo Switch ou du Steam Deck mais une "proposition différente". En effet, le Playstation Portal nécessite d'avoir une PS5 pour être fonctionnel et s'apparente plus à un GamePad qu'à une console. Vendu 220€ sur le site officiel, le Playstation Portal permet de jouer à ses jeux PS5 en mode portable à condition de rester à proximité de sa console mais aussi du signal de son Wi-Fi. Le Playstation Portal ne peut fonctionner sans PS5 et sans Wi-Fi. Il ne peut pas non plus lire directement les jeux à partir du service de cloud gaming de la PlayStation. En résumé, le Playstation Portal est un écran portable pour PS5.

Après une année 2022 décevante à cause des pénuries de PS5 n'ayant pas permis de répondre à la demande, SONY s'attend à des ventes beaucoup plus fortes pour cette fin d'année 2023, et évidemment la société espère que le Playstation Portable trouvera son public auprès des possesseurs de PS5.

Pour info, le Playstation Portal sera disponible officiellement, le 15 Novembre 2023

Source : Bbc