Japon : quand on entre chez Nintendo, on y est bien et on y reste - Nintendo Japon affiche un taux record de rétention de ses employés

Depuis plusieurs années, le taux de rétention des employés est apparemment utilisé comme un indicateur de l'attractivité d'une entreprise. Pour faire simple, plus l'entreprise garde ses nouveaux employés dans les mois et les années qui suivent leur embauche, plus elle est attractive et montrée en modèle. Au Japon, le taux moyen de rétention des employés est de 70%. Cependant, il s'agit d'une moyenne, et chez Nintendo Japon, il semblerait que ce taux soit bien plus élevé. En effet, d'après une étude réalisée sur trois ans et publiée par le site japonais Biz Journal, on découvre que le taux de rétention des employés de la société est de 98,8 % ! Ainsi sur 100 employés entrés chez Nintendo en avril 2019 , 99 étaient toujours là en avril 2022 ! !

Toujours d'après le Biz Journal, ce taux de rétention record pourrait s'expliquer de plusieurs façon. D'abord par l'attractivité de la marque Nintendo qui est connue et aimée de tous. De plus, il n'est pas facile d'entrer chez Nintendo, ce qui fait que quand on a réussi à passer les différents tests et obstacles, on n'a pas trop envie d'en partir. Par ailleurs, le salaire y est bon (même si, en moyenne, il est meilleur chez d'autres géants du secteur comme Square Enix ou Bandai Namco ou le taux de rétention est à priori plus bas)

Nintendo a aussi et surtout mis en place un environnement de travail sain et inclusif traitant tous les employés de la même façon mais aussi les couples qu'ils soient mariés ou simplement en concubinage, de sexe différent ou de même sexe. La société est apparemment très généreuse en ce qui concerne la garde des enfants mais aussi avec les congés payés dont le taux est, là encore, élevé. Il y a aussi un système de points que les employés peuvent dépenser pour leurs loisirs, en jeux, en livres, en sorties, en voyages ou autres. En résumé, quand on entre chez Nintendo, on s'y sent bien et on y reste.

Notez que cette étude ne concerne que Nintendo Japon et on ne sait pas si c'est la même chose dans les autres succursales de la firme dans le monde.

Source : Nintendolife