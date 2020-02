Nintendo Switch : des pénuries au Japon à cause du coronavirus de Wuhan ?

Il y a peu, on vous informait que l'épidémie de coronavirus 2019n-CoV communément nommé coronavirus de Wuhan avait affecté négativement la chaîne de production de Nintendo Switch en Chine, probablement à cause des restrictions mises en place par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus (voir ici). Résultat, aujourd'hui, on apprend que de nombreux sites marchands et enseignes du Japon sont en rupture de stock. Alors, le lien de cause à effet n'a pas encore été précisément établi mais sachant qu'il n'y a pas eu de pénuries de consoles au Japon depuis deux ans et qu'il n'y a pas eu récemment de sortie de gros jeux sur Switch qui justifierait des ruptures de stocks, la probabilité que ce soit lié à la pandémie est forte. Alors pour le moment, on trouve encore des Nintendo Switch au Japon dans certaines enseignes mais pour combien de temps encore ?

Alors attention : évidemment, ce n'est qu'un détail insignifiant à côté (au 3 février 2020 ) des 17 200 personnes malades et des 362 décès dus officiellement au coronavirus. Sans parler de l'inquiétude grandissante face à la propagation du virus déjà signalé dans plus de 20 pays ...