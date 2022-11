Le Nintendo eShop fait son Black Friday dès cette semaine sur Nintendo Switch

Le Black Friday est à la base une grande journée de promotions qui suit la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis et qui depuis plusieurs années déjà est devenu une (quasi) institution mondiale. Thanksgiving se déroulant toujours le quatrième jeudi du mois de novembre, la date du Black Friday n'est pas fixe et change chaque année . Ainsi, cette année , le Black Friday tombe le vendredi 25 novembre , pile un moi s avant Noël. D'ailleurs, si aux Etats-Unis, on a coutume de dire que le Black Friday lance officiellement la période des fêtes de fin d'année, dans les faits c'est devenu une simple journée de soldes, plus ou moins intéressantes (comme il y en a des tas désormais) durant laquelle les grandes enseignes en profite pour faire leur promotion et écouler leur stock. Quoiqu'il en soit si un jeu Nintendo vous fait de l'œil en version dématérialisée, vous seriez bien avisé de patienter un peu. En effet, Nintendo vient d'annoncer que sur l'eShop, le Black Friday commencera dès cette semain e, le jeudi 17 novembre très précisément .

Pour voir quels jeux auront droit à une ristourne et découvrir notre sélection des Offres Black Friday de l'eShop, il faudra cependant patienter un peu. D'ici là, résistez à la pulsion d'achat.