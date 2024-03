Toys for Bob (Skylanders, Crash Bandicoot, Spyro...) quitte Microsoft et devient un studio de développement indépendant

Il y a peu , on craignait que le studio américain Toys for Bob cesse ses activités suite à l'annonce de la fermeture de son siège social en Californie, intervenant dans un contexte tendu de licenciement massif orchestré par Microsoft. Seulement, il n'en n'est rien. Le studio, racheté en 2005 par Activision et qui appartenait donc à Microsoft, a simplement décidé de prendre son indépendance.

En effet, sur son blog, Toys for Bob, que l'on connaît notamment pour la série des jeux Skylanders mais aussi pour les jeux Pandemonium, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Bandicoot 4 : It's About Time, a annoncé qu'il quittait Activision et Microsoft de façon à revenir "à ses racines" et redevenir un "petit studio" à même de se lancer dans de nouveaux projets avec "de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles expériences de jeu".

A priori, pas de malaise avec Activision et Microsoft puisque Toys for Bob étudie déjà la possibilité d'un partenariat entre le nouveau studio et Microsoft ! Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous la traduction du communiqué de Toys for Bob.

ON PASSE À L'INDÉ ! Nous sommes ravis d'annoncer que Toys for Bob devient un studio de développement de jeux indépendant ! Au fil des ans, nous avons inspiré l'amour, la joie et le rire à l'enfant qui sommeille en chacun des joueurs. Nous avons ouvert la voie à de nouvelles technologies de propriété intellectuelle et de matériel avec Skylanders. Nous avons placé la barre très haut en matière de remasters avec Spyro Reignited Trilogy. Nous avons porté Crash Bandicoot vers de nouveaux sommets, innovants et acclamés par la critique. Avec le même enthousiasme et la même passion, nous pensons que le moment est venu de faire passer le studio et nos futurs jeux à la vitesse supérieure. Cette opportunité nous permet de revenir à nos racines, à savoir un studio petit et agile. Pour rendre cette nouvelle encore plus excitante, nous étudions la possibilité d'un partenariat entre notre nouveau studio et Microsoft. Bien que nous n'en soyons qu'aux premiers jours du développement de notre prochain jeu et que nous soyons encore loin de toute annonce, notre équipe est impatiente de développer de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles expériences de jeu. Nos amis d'Activision et de Microsoft nous ont beaucoup soutenus dans notre nouvelle orientation et nous sommes convaincus que nous continuerons à travailler en étroite collaboration dans le cadre de notre avenir. Alors, gardez vos cornes en place et ouvrez l'œil pour plus de nouvelles. Merci à notre communauté de joueurs de nous avoir toujours soutenus tout au long de notre parcours. Nous sommes impatients de partager des mises à jour sur notre nouvelle aventure en tant que studio indépendant ! À bientôt !

