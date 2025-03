Nintendo et Amazon font condamner des vendeurs d'amiibo contrefaits à payer plus de 7 millions de dommages et intérêts

Un tribunal de Seattle vient d'accorder plus de 7 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo dans une procédure, lancée en octobre 2023 , qui opposait Nintendo et Amazon à deux vendeurs d'amiibo contrefaits. Il s'agit d'un jugement par défaut, les deux prévenus ne s'étant pas présentés à l'audience.

Depuis des années , le site Amazon est rempli de produits Nintendo non officiels dont des packs de (faux) LEGO, des peluches, des jouets ou encore des cartes amiibo permettant d'obtenir facilement toute une série d'amiibo (sans avoir à acheter les figurines).

Il semblerait que les deux géants aient finalement décidé de faire le ménage main dans la main.

La plainte stipule que les deux vendeurs ont engrangé sur Amazon, au minimum, plus de 2,3 millions de dollars en produits Nintendo contrefaits (des cartes amiibo principalement) portant ainsi "préjudice à la réputation de Nintendo" et impliquant "un préjudice financier direct sous la forme de pertes de ventes".

La somme de 7 millions de dommages et intérêts peut paraître élevée mais elle est en réalité assez basse, les deux vendeurs risquaient en effet d'être condamné à payer jusqu'à 54 millions de dommages et intérêts. mais selon les avocats de Nintendo, "ce montant est conservateur et se situe dans la partie basse de la fourchette des dommages et intérêts disponibles pour les actes répréhensibles des défendeurs, mais il est suffisamment important pour dissuader toute future conduite de contrefaçon".

Evidemment, en parallèle, Amazon a supprimé les références et fermé les comptes des vendeurs qui sont, par ailleurs, sommés d'arrêter la fabrication et la vente de produits Nintendo contrefaits ou enfreignant les marques de Nintendo, sur Amazon.

Pour plus de détails, retrouvez le jugement rendu le 3 mars 2025, posté par Polygon et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Polygon