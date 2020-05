Nintendo intente deux nouveaux procès pour contrer le piratage sur Nintendo Switch

D'après les documents que s'est procuré le site Polygon (que vous pouvez consulter ci-dessous) Nintendo of America a lancé la semaine dernière des poursuites dans l'Ohio et à Seattle contre plusieurs revendeurs de logiciels et de méthodes permettant de jouer à des jeux Nintendo Switch piratés. Cela concerne notamment le site UberChips mais aussi de nombreux autres... Ils sont accusés d'avoir notamment vendus des kits de piratage et divers outils pour contrer les mesures de protection de la Nintendo Switch conçus pour la plupart par les hackers de la Team Xecuter.

Depuis quelque temps, Nintendo a décidé de se concentrer sur les revendeurs dont les différents kits et méthodes causent "un tord considérable" à la société japonaise. En conséquence, Nintendo demande la fermeture des sites et près de 2500$ pour chaque violation dans chacune des deux affaires sachant que des centaines de kits ont déjà été vendus... D'ailleurs, d'après Polygon, certains sites visés par la plainte sont toujours en place actuellement et continuent de vendre différents systèmes pour pirater la Nintendo Switch. Certains ont même mis en précommande des appareils censés pouvoir cracker les derniers modèles de Nintendo Switch et notamment la Nintendo Switch Lite.

Evidemment, nous vous tiendrons au courant des futures développements de ces affaires.

Nintendo hack reseller 2 by Polygondotcom on Scribd

Source : Polygon