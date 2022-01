Super Mario x Celeste : un formidable fan-made pour les 4 ans de Celeste

Celeste fait partie de ses grands "petits" jeux indépendants qui ont trouvé dans la Nintendo Switch, un formidable écrin. Développé par Maddy Thorson, le jeu s'apprête à fêter cette année ses quatre ans. Pour autant, le titre garde toujours une communauté de fans actifs qui continuent de jouer et de chérir le jeu dans leur cœur. L'un d'eux, nommé MarkAlarm a eu une idée en combinant deux titres qu'il adore : Celeste et... Super Mario World, le chef d'œuvre de la Super Nintendo ! En fait, il a repris l'intégralité du jeu de Nintendo via les roms hacks Kaizo Mario dans lequel il a ajouté des mécanismes, des éléments et des visuels de Celeste. Le résultat est un jeu de plateforme hybride qui mélange habilement les univers des deux jeux. Il a fallut près de trois ans, plus de 1000 heures et près de 22000 lignes de codes pour que MarkAlarm concrétise ce mash-up... Celeste ! Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez la vidéo de CELESTE SMC ci-dessous. Pour aller plus loin et télécharger le hack, rendez-vous sur cette page.

Présentation du projet CELESTE SMC

Ce hack est l'enfant amoureux de deux incroyables jeux de plateforme. En trois ans, j'ai apporté les mécanismes, les éléments et les visuels de Celeste dans Super Mario World. Bien que l'inspiration provienne en grande partie de Celeste, il ne s'agit pas d'une recréation ou d'un remake 1: 1. La conception des niveaux est entièrement la mienne, mélangeant les idéologies de Kaizo Mario et Celeste dans un package complet. La philosophie globale de conception de niveau est quelque chose qui n'a jamais vraiment été vu auparavant étant donné le vaste catalogue de mécanismes personnalisés du hack et son utilisation de l'exploration bien qu'il soit considéré comme Kaizo.



Fondamentalement, toutes les mécaniques de Celeste auxquelles vous pouvez penser ont été amenées. Le tiret, le saut mural, les fraises, et plus encore. Presque tout a une forme de représentation dans le hack et tout est combiné avec les mécanismes SMW et Kaizo familiers. Les regrabs, la neutralisation du d-pad et, bien sûr, les obus sont tous utilisés en combinaison avec les éléments de Celeste pour créer un jeu de piratage unique en son genre.



Cela étant dit, j'ai quelques avertissements. Si vous n'avez pas battu tous les chapitres de Celeste, je vous recommande de le faire avant de jouer à cela. Ce hack fait de son mieux pour expliquer les mécanismes de Celeste, bien qu'une compréhension de base de leur fonctionnement dans le jeu original soit très utile à avoir dans la poche arrière. Cela mettra également en évidence certaines des différences infimes entre Celeste et mon implémentation dans le moteur SMW.



Un autre avertissement est que ce hack est assez difficile. J'ai fait de mon mieux pour rendre (au moins) le premier niveau accessible aux débutants afin qu'ils puissent au moins profiter d'une partie de ce jeu, mais la difficulté augmente considérablement au fur et à mesure que le hack progresse. Ce jeu suppose que vous avez une compréhension solide et fondamentale de la mécanique de Kaizo et si vous en manquez, ce hack peut être quelque chose que vous aborderez ultérieurement. Je considérerais battre Summit ("any%") comme un Kaizo: Intermediate hack , mais aller pour un achèvement complet à 100% (toutes les baies, tous les cœurs, tous les chapitres) serait Kaizo: Expert .



Le dernier avertissement que je mentionnerai (en ce qui concerne la difficulté et le gameplay du hack) est que ce hack est incroyablement rude pour les mains. Surtout lorsque vous jouez sur un contrôleur SNES standard, vos mains vous feront mal plus rapidement qu'en jouant à un hack Kaizo typique en raison des mécanismes personnalisés de ce hack. Je recommanderais de faire des pauses lorsque vous jouez, à la fois pour économiser vos mains et pour profiter davantage de l'expérience. Rester coincé sur des sections lorsque vos mains vous font mal ou lorsque quelque chose n'est pas clair est un bon moment pour arrêter. Il jouera beaucoup mieux la prochaine fois que vous l'attaquerez. N'hésitez pas à ignorer mes conseils, soyez juste conscient des conséquences potentielles.



Dernière note, et c'est principalement pour indiquer la compatibilité. Pour commencer, ce hack ne fonctionne pas sur SNES Classic, et ne fonctionnera jamais pour lui. En raison de tous les éléments personnalisés qui sont enregistrés et de l'émulation incorrecte de la SRAM par le système, ce hack ne fonctionnera pas sur SNES Classic et je devrais réécrire pratiquement tout pour le rendre compatible. Désolé, jouez plutôt sur un émulateur. L'autre chose incompatible est que l'utilisation de savestates sur la console peut être assez boguée. En raison du fonctionnement des états de sauvegarde sur la console par rapport aux émulateurs, tout ce qui se trouve dans la SRAM ne sera pas enregistré correctement et peut entraîner des conséquences inattendues. J'ai également un code audio personnalisé et en raison de la façon dont l'ARAM n'est pas sauvegardée sur les états de sauvegarde de la console, l'audio peut également se casser dans les niveaux qui exécutent ce code spécifié.

Bien que j'aie du code qui pourrait empêcher complètement l'utilisation de savestate, vous pouvez toujours essayer d'utiliser savestates sur la console, mais je vous avertis que cela pourrait ne pas fonctionner comme prévu.

Quoi qu'il en soit, avec tout cela dit, je suis incroyablement heureux de pouvoir enfin publier cela. Ce hack signifie beaucoup pour moi et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le jouer que j'en ai eu à le faire. Si vous avez réellement lu l'intégralité de cette description, vous êtes un vrai. Bonne chance, amuse toi bien.

-MarkAlarm