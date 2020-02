Un hacker paie cher pour avoir piraté Nintendo

Il y a des personnes très talentueuses dans le monde de l'informatique et cela peut rendre bien des services. Il faudrait encore que certains réfléchissent à leurs actes tant bien que dans ce cas, cela a pu faire des heureux.

Ryan S.Hernandez alors âgé de 16 ans avait pourtant promis au procureur Brian T. Moran en o ctobre 2017 , de ne plus le faire suite au piratage des serveurs de Nintendo of América qui lui avait permis à l'époque de divulguer des informations sur la Nintendo Switch. Il devait malgré tout verser près de 260.000 dollars à la société en dédommagement. Mais cet avertissement ne lui a donc pas suffit et il a plaidé coupable ce vendredi pour avoir récidivé entre juin 2018 et juin 2019 .

En effet, Hernandez est retourné à ses activités "malveillantes", indique le communiqué, "piratant plusieurs serveurs Nintendo et volant des informations confidentielles sur divers jeux vidéo, consoles de jeu et outils de développement populaires". Comme si cela ne suffisait pas, il s'en serait même vanté sur Discord ainsi que Twitter et a également géré un forum en ligne, appelé Ryan's Underground Hangout, où il a partagé des informations sur les vulnérabilités du réseau Nintendo avec d'autres utilisateurs. Le FBI a saisi tout son matériel.

S'il a déjà accepté de payer 259.323 dollars à Nintendo, il comparaîtra de nouveau devant le tribunal le 21 avril 2020 et risque 5 ans de prison, mais plusieurs fichiers à caractère pédopornographique également retrouvés sur son matériel entraînent une peine potentielle de 20 ans. L'affaire est actuellement poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Steven Masada.

Source : Justice