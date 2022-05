Fini de jouer - Nintendo dépose un brevet anti-triche qui détecte les jeux modifiés

Nintendo vient de déposer un nouveau brevet pour lutter contre la triche en ligne en repérant tout contenu modifié. C'est un système de gestion des droits numériques qui authentifie le jeu et vérifie le moindre changement dans le code. L'idée est de s'assurer que tous les joueurs "jouent le jeu" et ne bénéficient pas d'avantages injustes affectant l'expérience globale. A ce stade, il ne s'agit que d'un brevet et on ne sait pas si Nintendo finira par l'utiliser (ou même l'utilise déjà.) En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous quelques bribes du brevet que vous pouvez consulter en intégralité ICI.

La technologie décrite met en œuvre des programmes d'attestation qui emploient des techniques de « réutilisation de code ». En particulier, la technologie concerne la génération automatique de programmes d'attestation pour, entre autres aspects, détecter si un programme a été modifié. Dans un exemple non limitatif, la technologie utilise un outil qui scanne un code de programme logiciel (par exemple, un jeu vidéo) pour des séquences de code utilisables. L'outil peut automatiquement combiner des séquences de code pour générer un grand nombre de programmes d'attestation de différentes variétés (par exemple, vérifications de la mémoire, hachage). Une telle tricherie est extrêmement répandue là où l'environnement de jeu est étendu aux jeux, en particulier les jeux multijoueurs sur Internet. En particulier, les utilisateurs peuvent modifier le logiciel d'une manière qui leur permet d'avoir des avantages par rapport aux autres joueurs sur différents systèmes dans un jeu multijoueur. Ces avantages injustes font que le jeu est beaucoup moins satisfaisant pour l'utilisateur, affectant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur humain et l'interaction dans le jeu. De plus, de telles modifications du programme de jeu créent certains risques de sécurité pour le système de jeu.

