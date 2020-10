Piratage : le revendeur de hack, Uberchips condamné à verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo

Ce n'est pas nouveau : Nintendo est en lutte contre le piratage de ses consoles depuis plusieurs années déjà. Dernièrement, la société japonaise a assigné en justice plusieurs sites internet accusés de vendre des kits de piratage et des outils pour contrer les mesures de protection de la Nintendo Switch, la plupart en relation avec un groupe connu sous le nom Team-Xecute. Aujourd'hui, on apprend que l'action entreprise contre le site Uberchips arrive à sa fin. Si on se fie à un document repéré par Torrent Freak (mais pas encore signé par le juge actuellement) Uberchips serait condamné a verser près de 2 millions de dollars de dommages à intérêts à Nintendo. Par ailleurs, le site se verrait frapper d'une injonction permanente de ne plus vendre aucun produit enfreignant les droits d'auteur de Nintendo et à détruire sur le champs ceux, numériques et physiques, actuellement en sa possession.

A priori, donc, une victoire pour Nintendo même si la société reste en litige avec huit autres détaillants pour des poursuites similaires (toujours pour la vente de hacks de la Team-Xecute) à la différence que Nintendo n'a, semble-t-il, toujours pas trouvé l'identité des personnes se cachant derrière ces sites...

Source : Gonintendo