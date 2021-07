Le Nintendo Gigaleak dévoile une chaîne Wii jamais utilisée

Depuis des mois, des données confidentielles et divers documents liés à Nintendo sont publiés sur le net sans que l'on sache très bien d'où ils proviennent (partenaire qui a fait faillite, hack de serveur...) Il n'empêche que ce "Nintendo Gigaleak" abreuve la toile et les fans avec des infos révélant des titres de jeux annulés, d'infos inédites et amusantes, notamment sur des modes de jeu oubliés mais aussi les code source d'anciennes consoles. Et c'est ainsi que l'on découvre aujourd'hui que la Wii, qui avait un système de "Chaîne" assez précurseur, aurait pu avoir une Chaîne nommée "What's New" qui aurait donné des infos sur les nouveaux jeux de la Wii et de la NDS, une chaîne qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle des Nouvelles de la Nintendo Switch. Finalement, cette chaine ne verra jamais le jour, probablement remplacée par la chaîne Nintendo permettant notamment de voir quelques vidéos (à condition d 'avoir de la patience.)

Retrouvez une image de cette chaîne ICI ainsi que d'autres montrant à quoi aurait pu ressembler la Chaîne Boutique de la Wii.

Voir aussi au sujet du "Nintendo Gigaleak" nos autres news :