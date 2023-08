Des joueurs pro disqualifiés pour avoir utilisé des Pokémon piratés lors des Championnats du Monde Pokémon 2023

Ce week-end, ce sont les Championnats du Monde Pokémon 2023 qui se tiennent pour la première fois au Japon, à Yokohama ! C'est un événement qui réunit les plus grands fans et joueurs de Pokémon du monde entier et vous pouvez le suivre en direct sur le net- voir tous les détails ICI.

C'est une grande fête mais aussi et avant tout, bien sûr, une compétition. Et à ce titre, on découvre que The Pokémon Company ne plaisante pas.

En effet, sur les réseaux, plusieurs joueurs professionnels ont déclaré avoir été éliminés de la compétition pour avoir utilisé un "Pokémon piraté" dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ecrit comme cela, cela semble plutôt logique mais il faut savoir que les Pokémon incriminés n'étaient pas des Pokémon "surboostés" et avaient donc des statistiques tout à fait "normales"...

Logiquement, dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, comme dans d'autres jeux Pokémon, les joueurs sont censés obtenir leurs Pokémon en jouant, sachant que certaines créatures sont assez difficiles à dénicher alors que d'autres ne peuvent être obtenues que via des échanges ou en connectant les deux versions. Pour aller plus vite, certains joueurs professionnels sont alors parfois tentés d'utiliser des méthodes et des outils alternatifs pour obtenir directement les Pokémon qu'ils veulent sans avoir à crapahuter aux quatre coins des deux jeux.

Ces méthodes et ces outils ne sont pas reconnus par The Pokémon Company et donc, même si, à l'arrivée, les Pokémon utilisés n'ont aucune spécificité qui les distingue des autres, ils ne sont pas autorisés en compétition. En conséquence, les joueurs qui, quelque part, n'ont pas joué le jeu (c'est le cas de le dire), s'en retrouvent, aujourd'hui pénalisés et écartés de la compétition.

Sur le net, les fans ont réagi diversement à l'annonce de ces évictions. Certains trouvent cela tout à fait normal, tandis que d'autres estiment que The Pokémon Company est trop sévère... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

