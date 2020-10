Piratage : deux membres de la célèbre Team Xecuter dont un français, ont été arrêtés

Fin de partie (ou presque) pour trois membres de la fameuse Team Xecuter, très connue dans le domaine du piratage de jeux vidéo, qui ont été officiellement inculpés dans un acte fédéral publié hier par la justice américaine pour avoir développé et vendu des dispositifs illégaux et piraté des consoles de jeux vidéo populaires afin qu'elles puissent être utilisées pour jouer à des copies non autorisées ou piratées de jeux vidéo. Deux de ces membres ont par ailleurs été arrêtés et placés en garde à vue. Parmi eux, Max Louarn, un français de 48 ans qui vit à Avignon et dont la justice américaine demande l'extradition.

C'est une grosse prise puisque cela fait des années que la justice américaine essaie d'identifier et d'inculper les membres de la célèbre Team qui sont accusés d'avoir piraté de très nombreuses consoles Nintendo comme la Nintendo Switch et la Nintendo 3DS mais aussi de Sony et de Microsoft, et qui jusque-là réussissaient à passer entre les mailles du filet..

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous la traduction française du rapport publié par la justice américaine dont la version originale est à lire ICI.

Deux membres du célèbre groupe de piratage de jeux vidéo «Team Xecuter» en garde à vue

Arrêté sur mise en accusation du district ouest de Washington

Deux dirigeants de l'un des groupes de piratage de jeux vidéo les plus notoires au monde, Team Xecuter, ont été arrêtés et sont en détention pour des accusations portées devant le tribunal de district américain de Seattle.

Max Louarn, 48 ans, ressortissant français d'Avignon, France, Yuanning Chen, 35 ans, ressortissant chinois de Shenzhen, Chine, et Gary Bowser, 51 ans, ressortissant canadien de Saint-Domingue, République dominicaine, ont été inculpés dans un acte d'accusation fédéral non scellé aujourd'hui. . L'acte d'accusation allègue que les accusés étaient les dirigeants d'une entreprise criminelle qui a développé et vendu des dispositifs illégaux qui ont piraté des consoles de jeux vidéo populaires afin qu'elles puissent être utilisées pour jouer à des copies non autorisées ou piratées de jeux vidéo. L'entreprise ciblait les consoles populaires telles que la Nintendo Switch, la Nintendo 3DS, la Nintendo Entertainment System Classic Edition, la Sony PlayStation Classic et la Microsoft Xbox.

«Ces accusés auraient été les dirigeants d'un groupe criminel international notoire qui a récolté des bénéfices illégaux pendant des années en piratant la technologie des jeux vidéo d'entreprises américaines», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian C. Rabbitt de la division criminelle du ministère de la Justice. «Ces arrestations montrent que le ministère tiendra pour responsables les pirates informatiques qui cherchent à réquisitionner et à exploiter la propriété intellectuelle des entreprises américaines à des fins financières, peu importe où ils se trouvent.

"Ces accusés ont rempli leurs poches en volant et en vendant le travail d'autres développeurs de jeux vidéo - allant même jusqu'à obliger les clients à payer des frais de licence pour jouer à des jeux volés", a déclaré le procureur américain Brian Moran pour le district ouest de Washington. «Cette conduite ne porte pas seulement préjudice aux entreprises d'un milliard de dollars, elle détourne le travail acharné d'individus qui travaillent pour progresser dans l'industrie du jeu vidéo.»

«Le vol de propriété intellectuelle nuit à l'industrie américaine, aux développeurs de jeux et exploite des clients de jeux légitimes, ce qui menace la légitimité de l'industrie du jeu vidéo commercial», a déclaré l'agent spécial par intérim en charge Eben Roberts des enquêtes sur la sécurité intérieure de l'Immigration and Customs Enforcement (HSI ), Seattle. «Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires internationaux pour trouver des criminels comme ceux-ci qui volent du matériel protégé par le droit d'auteur et traduisent les cybercriminels en justice.»

«Imaginez si quelque chose que vous avez inventé vous a été volé, puis commercialisé et vendu à des clients du monde entier. C'est exactement ce que faisait l'équipe Xecuter », a déclaré l'agent spécial en charge Raymond Duda du bureau extérieur du FBI à Seattle. «C'est un exemple parfait de la raison pour laquelle le FBI a fait de la prévention du vol de propriété intellectuelle une priorité. Ces arrestations devraient envoyer un message aux pirates potentiels que le FBI ne considère pas ces crimes comme un jeu. »

Selon des documents judiciaires, l'entreprise criminelle Team Xecuter est composée de plus d'une douzaine de membres individuels répartis dans le monde. Ces membres comprennent des développeurs qui exploitent les vulnérabilités des consoles de jeux vidéo et conçoivent des dispositifs de contournement; les concepteurs de sites Web qui créent les différents sites Web qui font la promotion des appareils de l'entreprise; les fournisseurs qui fabriquent les appareils; et des revendeurs du monde entier qui vendent et distribuent les appareils.

L'acte d'accusation allègue qu'en raison de la nature illégale de ses activités, Team Xecuter a constamment cherché à se soustraire aux efforts de répression des sociétés victimes, des institutions financières et des forces de l'ordre. Notamment, Team Xecuter a tenté de protéger l'ensemble de ses activités en utilisant une grande variété de marques, de sites Web et de canaux de distribution, selon l'acte d'accusation. Entre juin 2013 et août 2020 environ, Team Xecuter a utilisé une variété de noms de produits pour ses appareils, tels que le Gateway 3DS, le Stargate, le TrueBlue Mini, le Classic2Magic et la gamme d'appareils SX qui comprenait le système d'exploitation SX, le SX Pro, le SX Lite et le SX Core.

Selon l'acte d'accusation, l'équipe Xecuter a parfois dissimulé son activité illégale avec un prétendu désir de soutenir les amateurs de jeux qui voulaient concevoir leurs propres jeux vidéo à des fins non commerciales. Cependant, la demande et l'utilisation écrasantes des appareils de l'entreprise consistaient à jouer à des jeux vidéo piratés. Pour soutenir cette activité illégale, Team Xecuter aurait aidé à créer et à soutenir des bibliothèques en ligne de jeux vidéo piratés pour ses clients, et plusieurs appareils de l'entreprise étaient préchargés avec de nombreux jeux vidéo piratés. Selon l'acte d'accusation, Team Xecuter était si effronté qu'elle a même exigé des clients qu'ils achètent une «licence» pour débloquer toutes les fonctionnalités de son firmware personnalisé, le système d'exploitation SX, afin de permettre la lecture de jeux vidéo piratés.

En septembre 2020, Louarn et Bowser ont été arrêtés à l'étranger en relation avec les accusations dans cette affaire. Les États-Unis demanderont l'extradition de Louarn pour être jugé aux États-Unis. Bowser a été arrêté et expulsé de la République dominicaine et a comparu aujourd'hui devant un tribunal fédéral, dans le New Jersey.

Chaque accusé est inculpé de 11 chefs d'accusation, y compris de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, une conspiration pour contourner des mesures technologiques et pour faire le trafic de dispositifs de contournement, le trafic de dispositifs de contournement et une conspiration en vue de blanchir de l'argent.

Les charges retenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie hors de tout doute raisonnable par un tribunal.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête conjointe du FBI et de HSI.

Cette affaire est poursuivie par l'avocat principal Frank Lin de la Division criminelle de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle Les avocats adjoints américains Francis Franze-Nakamura et Brian Werner du district ouest de Washington, avec une assistance importante et continue du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice. . Le Ministère apprécie la coopération et l'assistance importantes fournies par ses homologues du gouvernement étranger et le gouvernement de la République dominicaine et Interpol Dominicana.