Nintendo veut faire enfermer Bowser ! Gary Bowser de la Team Xecuter pourrait écoper de 5 ans de prison ferme pour avoir vendu des consoles modifiées permettant le piratage

La sentence est tombée pour Gary Bowser, membre émérite de la fameuse Team Xecuter qui pendant des années a vendu des consoles modifiées et différents appareils permettant le piratage des jeux Nintendo. Arrêté en octobre 2020 après avoir joué au chat et à la souris pendant des années avec Nintendo et la justice américaine, Gary Bowser a déjà été condamné, en novembre dernier , à verser à Nintendo of America près de 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts . Et ce n'est pas toutpuisque la justice américaine a fait savoir qu'elle souhaitait que Gary Bowser écope d'une peine de 5 ans ( 60 mois ) de prison devant la gravité des faits, leur caractère exceptionnel mais aussi afin que la sentence serve d'exemple. La justice justifie cette lourde peine qu'elle estime "juste" et adaptée "compte tenu de l'ampleur du système qui a duré des années et comprenait plusieurs types de dispositifs de contournement". Evidemment du côté de Gary Bowser et de ses avocats, c'est une autre chanson. Les avocats estiment en effet qu'il n'est pas juste que Gary Bowser, seul membre de la Team à avoir été arrêté (sur les trois mis en cause), paye pour tous les autres d'autant plus que ce serait "le moins coupable des accusés". Si la défense reconnaît le préjudice subit par Nintendo et la perte monétaire substantielle que cela a entraîné, elle affirme que Gary Bowser n'aurait empoché "que" 320 000 dollars" sur sept ans contrairement aux autres qui vivraient tranquillement en ce moment même dans des villas de luxe. La défense estime en conséquence qu'une peine de 19 mois ( 1 an et demi ) serait plus adaptée et donc "plus juste". Un juge devrait statuer sur la question et rendre son verdict prochainement.

Notez que parallèlement au procès pénal et à l'amende de 4,5 millions de dollars, Gary Bowser a accepté lors du procès civil de payer à Nintendo, la somme record de 10 millions de dollars . Pour tout savoir, vous pouvez consulter les arguments des deux camps dans ce document officiel (en anglais.) Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi sur le même sujet :