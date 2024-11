Le site de l'émulateur Nintendo Switch Ryujinx appartient désormais à Nintendo

Nintendo continue sa lutte contre le piratage notamment en s'attaquant aux émulateurs Nintendo Switch qui favorise la fuite de grands jeux avant leur sortie (comme dernièrement, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom par exemple).

Ainsi, un mois après avoir passé un accord avec les développeurs de l'émulateur Ryujinx pour qu'ils arrêtent de travailler sur leur projet et ferment leur site, on découvre (via la base de données WHOIS) que Nintendo of America est désormais le propriétaire du nom de domaine ryujinx.org.

Le site ne fonctionne évidemment pas, et c'est sûrement pour s'assurer qu'il ne reviendra pas que Nintendo en a pris le contrôle (probablement suite à l'accord passé).

Ce n'est pas la première fois que Nintendo passe un accord pour s'assurer l'arrêt d'un émulateur. En mars dernier, la société japonaise avait ainsi déboursé 2,4 millions de dollars pour mettre un coup d'arrêt à l'émulateur Yuzu.

