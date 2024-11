Nintendo poursuit un streameur pour avoir diffusé des jeux Nintendo Switch piratés avant leur sortie

Chez les fans de jeux vidéo, il y a les joueurs... Et ceux qui aiment regarder les autres jouer !

Depuis plusieurs années , c'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Si dans la plupart des cas, les éditeurs laissent les streameurs et les Youtubeurs faire des let's play de leurs jeux en se contentant bien souvent d'en revendiquer les droits, cela devient plus problématique lorsqu'il s'agit de jeux qui ne sont pas encore sortis, et sont donc vraisemblablement piratés et émulés.

Ainsi, on apprend aujourd'hui que Nintendo poursuit en justice un certain Jesse Keighin, connu en ligne sous le pseudo EveryGameGuru, pour avoir diffusé à de nombreuses reprises des jeux Nintendo Switch manifestement piratés et émulés, dont certains bien avant leur sortie comme, dernièrement, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle avec des streams ayant débuté le 22 octobre alors que le titre n'est sorti que le 7 novembre 2024 .

Bon, en même temps selon la déclaration préliminaire, dénichée par le site 404 Media, Jesse Keighin aurait joué les provocateurs en se vantant plusieurs fois au cours de ses streams de pirater les jeux Nintendo mais aussi en incitant ses spectateurs à faire de même, en leur fournissant des liens vers des émulateurs.

Par ailleurs, même une fois sa chaîne YouTube monétisée, supprimée, Jesse Keighin aurait continuer, non seulement à diffuser des vidéos de jeux piratés tout en trouvant des moyens pour en tirer une rémunération mais il se serait amusé à écrire à Nintendo pour narguer l'entreprise en affirmant qu'il avait des milliers de chaînes "jetables" sur lesquelles il pouvait s'amuser à diffuser toute la journée ! Il aurait aussi publié ce message pour justifier la mise à disposition des liens vers les émulateurs et les outils pour jouer à des jeux Switch sans les payer : "JE VOUS AIME TOUS ! LE CAPITALISME EST UN CANCER ! MA CHAÎNE EST SUPPRIMÉE POUR AVOIR PARTAGÉ DES VIDÉOS DE GAMEPLAY ! C'EST VOTRE RÉCOMPENSE !"

D'après la déclaration préliminaire, Jesse Keighin aurait, à près de cinquante reprises sur une période de deux ans , diffusé sans aucune autorisation des séquences de gameplay de copies piratés d'au moins dix jeux Nintendo différents avant leur sortie, compromettant ainsi la stratégie marketing de la société.

Nintendo réclame près de 150 000 $ par violation de ses droits d’auteur, ce qui multiplié par 50 pourrait faire monter l'addition jusqu'à 7,5 millions de dollars. A priori, d'après 404 Media, il resterait encore au moins une chaîne d'EveryGameGuru avec, toujours, des vidéos archivées de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, mais avec très peu d'abonnés.

En attendant d'autres développements, vous pouvez consulter la plainte déposée par Nintendo ici.

