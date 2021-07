Nintendo Gigaleak : nouvelle preuve de l'existence d'un jeu Retro Studios annulé avec Sheik de The Legend of Zelda

C'est une ancienne rumeur qui refait surface aujourd'hui. Retro Studios aurait travaillé de 2005 à 2008 a un jeu d'action avec Sheik de The Legend of Zelda. Le jeu aurait, selon le site Useen64 (qui a compilé toutes les infos et les documents relatifs au projet) aurait raconté "le voyage du dernier cheik masculin" dans une aventure alternative qui n'a finalement jamais été réalisée ni même dépassée le stade de la pré-production. L'année dernière des illustrations d'un artiste nommé Sammy Hall ont été publiées sur le net dans un portfolio, supprimé depuis, donnant corps au projet. Aujourd'hui un nouveau document, provenant du fameux Nintendo gigaleak apporte une preuve supplémentaire que le projet a bel et bien existé en 2006.

Retrouvez ci-dessous quelques illustrations du projet. Et pour plus de détails voire notre news précédente sur le projet.

More Nintendo leaks happened today.

One doc lists all games in development around 2006, including an "Action game featuring Sheik from Zelda: Ocarina of Time", spotted by c.marti.



