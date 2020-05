Des concept-arts révèlent des projets annulés de Retro Studios mettant en vedette le Boo de Super Mario et Sheik de Zelda

Alors attention, il ne s'agit pas d'informations officielles mais le site Shinesparkers révèle avoir reçu des illustrations en provenance du portfolio de Sammy Hall un ancien artiste de Retro Studios ayant notamment travaillé sur Metroid Prime 3: Corruption et Donkey Kong Country Returns. Parmi ces illustrations, des concept-arts de ce qui pourraient être deux projets annulés de Retro Studios. Le premier serait un spin-off de Zelda centré sur Sheik, et s'intéressant à l'histoire des Gerudo, suite à Ocarina of Time. Le studio aurait travaillé dessus de 2005 à 2008 , ce qui pourrait être raccord avec d'anciennes rumeurs parlant justement d'un jeu avec Sheik...

Quant au second titre, plus mystérieux, il aurait mis en vedette le Boo de Super Mario ! Peu de détails si ce n'est que le jeu était peut-être prévu pour la DS et que Retro Studios a travaillé dessus de 2005 à 2006. Alors on ne sait pas si c'est vrai mais l'idée est très séduisante et les croquis vraiment amusants et prometteurs (voir notamment ici.) On y voit entre autre ce qui pourrait être la carte d'un monde mais aussi différents personnages et ennemis...

A noter que ces illustrations ne proviennent de la fameuse fuite dont est victime actuellement Nintendo. Apparemment, elles ont été publiées (certaines il y a plusieurs mois et d'autres très récemment) par Sammy Hall lui-même qui semble très amer si on en croit le commentaire qu'il a publié dans la foulée et dans lequel il déclare arrêter sa carrière, en raison de la façon dont l'industrie le traite...

J'ai toujours travaillé à temps plein pour les studios de développement. Parfois en Freelance pour des projets amusants en dehors des jeux. Mais je me retire complètement de cette carrière de jeu jusqu'à ce qu'il puisse y avoir de vraies solutions à l'exploitation, à la criminalité et aux abus que je subis de mes pairs... Il y a trop de choses mauvaises depuis trop de décennies...

Ambiance... Alors, simple délire ou vrais projets ? En attendant d'autres détails, retrouvez les concept-arts des deux projets ci-dessous et plus encore dans le portfolio de Sammy Hall