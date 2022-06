Nintendo confirme que la Nintendo Switch V2 a été conçue pour contrer le piratage

Souvenez-vous : en septembre 2019 , un peu plus de deux ans après la sortie de la Nintendo Switch, Nintendo sortait un nouveau modèle de sa console numéroté HAC-001(-01), en même temps que la Nintendo Switch Lite. Officiellement, cependant, rien de vraiment nouveau à part l'amélioration notable de la batterie (voir ici) et quelques subtils changements (voir là.) On se doutait bien que Nintendo avait une bonne raison pour changer de modèle autre que les modifications officielles. Grâce à des documents judiciaires relatifs à l'action en justice intentée par Nintendo contre la Team Xecuter (un groupe bien connu pour ses différents dispositifs de contournement et de piratage) et plus particulièrement contre son "chef" Gary Bowser (la vie est amusante), on apprend que c'est justement à cause du piratage et des systèmes mis en place par la Team que Nintendo a été contraint de revoir en profondeur son matériel.

Le site Nintendo Everything a relevé ce passage des documents :

Nintendo a dû publier une nouvelle version de notre matériel en réponse à l'un de ces outils de piratage, et cette modification a nécessité d'innombrables heures d'ingénierie et d'ajustements à nos chaînes mondiales de fabrication et de distribution et, bien sûr, aux ressources correspondantes. Pour être clair, ces effets sont le résultat direct de l'attaque par le défendeur et la Team Xecuter de nos mesures de protection technologiques.

Selon des estimations, les dispositifs de la Team Xecuter auraient causé plus de 65 millions de dollars de pertes aux sociétés de jeux vidéo et impactés de nombreux studios de développement. Pour rappel, Gary Bowser a été condamné à 40 mois de prison et à une amende de 10 millions de dollars . Pour en savoir plus retrouvez nos liens ci-dessous.

