La Nintendo Switch et les Joy-Con reçoivent la mise à jour 10.1.0

Un peu plus d'un mois après avoir reçu un patch corrigeant notamment un souci dans l'enregistrement des cartes bancaires, les consoles de la famille Nintendo Switch reçoivent une nouvelle mise à jour qui les fait passer en version 10.1.0. A priori, rien de transcendant si ce n'est l'habituelle rengaine sur l'amélioration et la stabilité du système. Evidemment si d'autres infos nous parviennent, on vous les communiquera... En attendant, sachez qu'en fonction de vos choix, la mise à jour devrait se lancer automatiquement sachant que sinon vous pouvez l'activer vous-même via les paramètres de la console. A notez que les Joy-Con aussi peuvent être mis à jour ce qui, par contre, doit être fait manuellement via l'onglet "Manettes" des paramètres de la console. N'oubliez pas que si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, vous devez les mettre chacune leur tour à jour en les reliant à la console avant de lancer le patch