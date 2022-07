Nintendo rappelle que la Nintendo Switch n'aime pas les fortes chaleurs

La Nintendo Switch est comme nous, pauvres joueurs (et autres mortels) : elle n'aime pas les fortes chaleurs. En ces temps de canicule pour beaucoup d'entre nous, Nintendo a tenu à le rappeler aux joueurs. Attention à ne pas exposer la console à des températures "extrêmes" sous peine de détérioration. Veillez aussi à ne jamais obstruer le système d'aération de la console sous peine de la faire surchauffer. Si vous avez déjà laissé allumer votre console en l'enfermant dans un étui de protection par exemple, vous savez déjà ce qui vous attend : une console brulante, un bruit de ventilateur infernal et, parfois même, la grille d'aération de la console totalement fondue (#vdm.) La console dispose cependant d'un système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Pour autant, n'oubliez pas, si vous sortez avec votre console alors que le thermomètre affiche des températures supérieures à 35° de ne pas l'exposer directement au soleil et d'essayer de trouver un endroit frais pour éviter tout problème.

Précaution d'usage concernant la Nintendo Switch (site officiel.)

N’exposez pas la console Nintendo Switch, les cartes de jeux ou tout autre composant ou accessoire de la console Nintendo Switch à la chaleur ou au froid extrêmes. L’écran à cristaux liquides (ACL) peut fonctionner plus lentement ou ne pas fonctionner à basse température. L’écran ACL se détériorera à haute température. Assurez-vous de ne pas exposer la console Nintendo Switch à la lumière directe du soleil pour des périodes prolongées.

Evidemment, si malgré tout, un souci survenait, n'hésitez pas à vous tourner vers le service consommateur de Nintendo. Retrouvez ci-dessous la traduction (Google) de la mise en garde publiée par Nintendo Japon.

Si vous utilisez la Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l'unité principale peut devenir élevée. Utiliser dans un endroit de 5 à 35°C. De plus, si les orifices d'admission et d'échappement sont bloqués, la température de l'unité principale peut augmenter. Améliorer l'air autour des orifices d'admission et d'échappement.

Si la température de l'unité principale devient trop élevée, elle peut se mettre automatiquement en veille pour protéger l'unité principale. Lorsque vous jouez en mode TV, installez la station d'accueil Nintendo Switch dans un endroit qui ne retient pas la chaleur

S'il y a des corps étrangers ou de la poussière sur l'orifice d'admission/d'échappement d'air de l'unité principale, retirez-les avec un aspirateur. Pour votre sécurité, ne démontez pas l'unité principale

Source : Nintendo