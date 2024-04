Nintendo Switch : les consoles de Nintendo reçoivent la mise à jour 18.0.1 qui corrige un problème de Wi-Fi - Tous les détails

Les mises à jour de des consoles de la famille Nintendo Switch se suivent et se ressemblent plus ou moins... Ainsi, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED) viennent de recevoir le patch 18.0.1 .

Rien d'extraordinaire si ce n'est que la mise à jour corrige un problème de connexion Wi-Fi lors de la configuration d'un nouveau réseau sans fil. Si vous rencontrez ce problème et que vous ne réussissez pas à vous connecter à votre réseau, retrouvez ci-dessous la marche à suivre pour réussir à télécharger le patch grâce aux notes de mise à jour officiel du patch 18.0.1 des consoles Nintendo Switch.

Si d'autres détails nous parviennent, cette news sera mise à jour dans la journée.