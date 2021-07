[Rumeur] D'ici un an, il ne sera plus possible de sortir de nouveaux jeux sur l'eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U

C'est une rumeur qui nous vient de la chaîne Youtube IGS Impact Game Station qui prétend que des développeurs auraient reçu un courrier de Nintendo Europe pour les prévenir qu'à partir du 1er avril 2022 (soit le début de la prochaine année fiscale) Nintendo n'acceptera plus les soumissions de nouveaux titres pour les eShop de la 3DS et de la Wii U. Pour autant, l'eShop des deux consoles restera actif et les mises à jour nécessaires continueront à être appliquées. Si l'information n'est pas officielle, elle ne semble pas non plus totalement farfelue. Il y a très peu de jeux qui continuent de sortir sur les deux consoles et plus spécifiquement sur l'eShop.

En attendant une confirmation officielle (ou pas) retrouver la traduction de l'intégralité du courrier publié par Nintendo Everything.

Nous souhaitons par la présente vous informer qu'il a été décidé de cesser d'accepter les soumissions de nouveaux titres Nintendo 3DS / Wii U pour la sortie sur l'eShop d'ici la fin de l'exercice en cours (à compter du 1er avril 2022). Ces nouveaux titres doivent être approuvés par lotcheck au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de soumission. Les eShops Nintendo 3DS / Wii U resteront actifs et les soumissions de correctifs seront toujours traitées jusqu'à nouvel ordre. Veuillez tenir compte de ces délais dans vos considérations dans votre planification des prochaines sorties numériques Nintendo 3DS et Wii U.

Merci beaucoup pour votre compréhension et votre soutien continu sur les consoles Nintendo 3DS et Wii U au cours des dernières années. Cordialement,

Nintendo of Europe - European Publisher Business

