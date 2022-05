Etats-Unis : les ventes de la Nintendo Switch dépassent désormais celles de la PS4

Si le dernier bilan financier publié par Nintendo a montré que les ventes mondiales de ont baissé de 20% d'une année sur l'autre, la dernière console de Nintendo continue malgré tout sa fulgurante ascension et peut désormais compter sur un parc total de 107,65 millions d'exemplaires . Aux Etats-Unis, pour sa cinquième année de commercialisation, la Nintendo Switch se porte toujours aussi bien. D'après le NPD Group qui publie régulièrement les chiffres ventes de tous les jeux et de toutes les consoles sur le territoire américain, la Nintendo Switch est même désormais (depuis avril dernier ) la quatrième console la plus vendue de tous les temps aux Etats-Unis juste derrière la Wii, la Xbox 360 et la PS2 (qui reste donc la console la plus vendue pour l'instants aux US.) Les ventes de Nintendo Switch aux Etats-Unis surpassent donc, déjà celles de la PS4. Un véritable exploit.

Standouts from the April 2022 NPD report:



- Switch has passed PS4 in lifetime sales in the U.S., now 4th best-selling console behind PS2, 360, Wii



- PS5 still lagging behind Switch and Xbox Series in unit sales for 2022 in U.S., 4 months into the year. It's still scarce