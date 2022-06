Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 21/2022 en France - le sport familial toujours au top

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 22 de l'année 2022 (du 30 mai au 4 juin 2022 ) qui nous est proposé.

Au final les semaines se suivent et se ressemble, après un retour de Sniper Elite la semaine dernière, ce dernier a laissé de nouveau sa place à Kirby dans le classement. On note également l'absence une nouvelle fois de Légendes Pokémon : Arceus au profil d'un Minecraft sur Nintendo Switch qui garde la pêche, et un Nintendo Switch Sports toujours au top de sa forme en première place. Vous trouverez le classement complet ci-dessous.

Nintendo Switch Sports (Switch) Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Horizon : Forbidden West (PS5) Kirby et le Monde Oublié (Switch)